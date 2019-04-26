У Раді збирають підписи за відставку Луценка

У Верховній Раді триває збір підписів за відставку Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

"Хочу вам всім повідомити, що в парламенті нині збираються підписи за відставку генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка", - сказав парламентарій, повідомляє "Укрінформ".

Він також уточнив, що наразі в парламенті є дві такі ініціативи - окрім Ігоря Луценка з аналогічною виступив народний депутат Єгор Соболєв (фракція "Самопомочі"). Адже приводів для відставки генпрокурора, за словами Луценка, чимало, зокрема справи Майдану.

"Юрій Віталійович своєю діяльністю показав повну нездатність керувати найвищим органом справедливості в нашій державі - Генеральною прокуратурою... Він був зобов’язаний розслідувати злочини високопосадовців часів Януковича. Ви чули хоч про один вирок у цій категорії справ? Жодного. Більше того, ми зараз бачимо ганебний балет з розслідування справи Курченка - це обличчя корупції Януковича", - заявив депутат від "Батьківщини".

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.

Додамо, у відставку подали голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, очільник Миколаївської ОДА Олексій Савченко, голова Тернопільської обладміністрації Степан Барна, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін, також заступник генерального прокурора Євген Єнін.