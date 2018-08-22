Компанія Косюка отримала ще 190 млн грн бюджетних дотацій

Кошти надані на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів

ТОВ "Вінницька птахофабрика", яка входить до структури холдингу "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка, 15 серпня отримала 187 мільйонів гривень бюджетних дотацій.

Відповідна інформація напередодні була опублікована на веб-порталі використання публічних коштів Є-data, пише ЕП.

Кошти надані на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів. Загалом на відповідну програму в бюджеті 2018 року передбачено 2,3 млрд гривень.

Окрім "Вінницької птахофабрики", ще 22 млн грн отримало підприємство "Аграрна компанія 2004", яка належить народному депутату Сергію Лабазюку (депутатська група "Воля народу").

У 2018 році ще одне підприємство Косюка - "Зернопродукт МХП" - так само отримало дотацію з бюджету, на утримання корів молочного напряму. Сума дотації становила 5 млн гривень.

Нагадаємо, у 2017 році вперше в історії почала виплачуватись спеціальна бюджетна дотація на сільське господарство.

Вона була запроваджена в кінці 2016 року і передбачає дотацію пропорційно до розміру сплаченого до бюджету ПДВ. Про те, що така формула виплати субсидій буде надавати сильні переваги саме виробникам продукції птахівництва.

Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. Агрохолдинг також займається виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На українському ринку МХП представлений брендами "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" і ін.

Чистий прибуток МХП у 2016 році склав $69 млн проти чистого збитку в $113 млн у 2015 році. Виручка зросла на 7% - до $1,1 млрд.

З початку року "Миронівський хлібопродукт" отримав 942 млн грн із державного бюджету, тобто 41% усіх виплачених дотацій. На другому місці група компаній "Укрлендфармінг" із 236 млн грн, частка - 10%.

Власник "МХП" Юрій Косюк в інтерв'ю НВ заявив, що отримані його компанією державні дотації отримані справедливо і не пов'язані із його колишнім місцем роботи в Адміністрації Президента.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман також пояснював, що порядок підтримки аграрного сектора передбачає підтримку конкретного виробника, який демонструє найвищі показники.

"Миронівський хлібопродукт" та "Укрлендфармінг" займають значну частку на ринку м'яса птиці та яєць.

17 серпня "Миронівський хлібопродукт" опублікував звіт про фінансові результати за перше півріччя 2017 року, згідно з яким чистий прибуток становив 210 млн дол, 58% виручки компанії становив експорт. В 2017 році компанія виплатила власникам 78 млн дол дивідендів.

Згідно з даними Держстату, ціни на м'ясо в Україні виросли на 24% від початку року.