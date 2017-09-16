Косюк про отримання 809 млн грн з бюджету: Хто мало платить, той і отримує мало

"І якщо заплатив багато, то і отримуєш багато"

Власник холдингу "Миронівський хлібопродукт" (компанія найвідоміша завдяки бренду "Наша Ряба"), який є найбільшим виробником курятини в Україні, Юрій Косюк прокоментував отримання його компаніями 809 млн грн з держбюджету.

"Дивіться, це не дотації. Це не гроші, які забрали у когось. Це ПДВ, який компанія заплатила в бюджет. Частину того, що ти заплатив, ти маєш право повернути. І якщо заплатив багато, то і отримуєш багато", - заявив він в інтерв'ю "Новому времени".

Водночас, Косюк не відповів прямо на запитання, чи вважає він справедливим, що така велика компанія як МХП отримала більшу частину агродотацій.

"А як має бути? Нікому не давати? Або написати в законі "дати дотацію всім, крім Косюка"? Так потрібно було прописати закон? А як тоді бути з рівністю умов для бізнесу?", - обурився мільйонер.

За його словами, "хто мало платить, той і отримує мало".

"Тому розмови про те, що нам взяли і заплатили гроші Януковича у вигляді дотації - це від лукавого", - підкреслив Косюк.

Він також заявив, що повернення МХП понад 800 млн грн не пов'язане з його колишньою роботою в Адміністрації президента України.

Нагадаємо, що у першому півріччі 2017 року Миронівський хлібопродукт отримав 42% усіх аграрних дотацій від держави. Найбільшу частку всіх дотацій на загальну суму 809 млн грн отримала група компаній Миронівський хлібопродукт бізнесмена Юрія Косюка.

Раншіе, "Миронівський хлібопродукт" розмістив єврооблігації на $500 млн.

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МХП став другою українською компанією, яка вийшла на зовнішні ринки капіталу цього року. У січні 2017 року Kernel Holdings Андрія Веревського випустив п'ятирічні єврооблігації на суму $500 млн зі ставкою 8,875%.

До "Кернел" три роки ні державі Україна, ні українським компаніям не вдавалося розміщувати євробонди (окрім облігацій, гарантованих урядом США в рамках фінансової допомоги Україні).