Агрохолдинг Косюка отримав 42% усіх аграрних дотацій від держави
За січень-червень 2017 р з державного бюджету було виділено 1,91 млрд грн на дотації для аграрних підприємств. Найбільшу частку всіх дотацій на загальну суму 809 млн грн отримала група компаній Миронівський хлібопродукт бізнесмена Юрія Косюка (ПрАТ Миронівська птахофабрика, СТОВ Старинська птахофабрика, ПрАТ Оріль-Лідер і ДП Перемога нова), повідомляє "Економічна Правда" з посиланням на дані Державної фіскальної служби.
Другим найбільшим одержувачем дотацій є компанії агрохолдингу Авангард, що входить в Укрлендфармінг бізнесмена Олега Бахматюка, із загальною сумою дотацій 142 млн грн.
Таким чином, половина всіх бюджетних дотацій було надано виробникам, що спеціалізуються на продукції птахівництва.
Інші виробники отримали суттєво менші обсяги дотацій. Так, на третьому місці за обсягом отриманих дотацій ТОВ Даноша з 33 млн грн. Підприємство належить данським інвесторам.
Всього бюджетні дотації з початку року отримали 1140 різних підприємств.
Нагадаємо, що український сільськогосподарський холдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка (компанія найвідоміша завдяки бренду "Наша Ряба") розмістив єврооблігації на $500 млн.
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МХП став другою українською компанією, яка вийшла на зовнішні ринки капіталу цього року. У січні 2017 року Kernel Holdings Андрія Веревського випустив п'ятирічні єврооблігації на суму $500 млн зі ставкою 8,875%.
До "Кернел" три роки ні державі Україна, ні українським компаніям не вдавалося розміщувати євробонди (окрім облігацій, гарантованих урядом США в рамках фінансової допомоги Україні).
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