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Гройсман каже, що ціни на м'ясну продукцію знизяться найближчим часом

Прем'єр повідомив, що Кабмін працював над тим, щоб вартість м'ясопродуктів всередині країни знизилася вже найближчим часом
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в найближчі тижні в Україні знизяться ціни на м'ясну продукцію.
Гройсман каже, що ціни на м Фото: ria.ru

"Наше завдання в 2018 році - нарощувати обсяги тваринництва і птахівництва в країні. Ми на сьогодні є серйозним експортером", - заявив Гройсман в ході години запитань до уряду у Верховній Раді України, повідомляє Депутат.дп.юа.

Прем'єр повідомив, що Кабмін працював над тим, щоб вартість м'ясопродуктів всередині країни знизилася вже найближчим часом.

"У найближчі тижні ми доб'ємося зниження ціни на м'ясопродукти всередині країни. Ми цього досягнемо. Я думаю, що це нам вдасться цього року. Я так це бачу. І весь тиждень цим питанням займалися", - сказав він.

За оцінками прем'єра, в країні необхідно підтримувати роботу не великих агрохолдингів, а фермерських господарств.

Нагадаємо, що в липні, порівняно з червнем 2017 року, споживчі ціни в Україні зросли на 0,2%. Найбільше у ціні підскочили м'ясо, тютюнові вироби, медичні послуги та залізничні перевезення.

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08 09 2017 15:19
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