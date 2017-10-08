В Україні подорожчали м'ясо, ліки і транспорт

У липні, порівняно з червнем 2017 року, споживчі ціни в Україні зросли на 0,2%. Найбільше у ціні підскочили м'ясо, тютюнові вироби, медичні послуги та залізничні перевезення.

Серед продуктів харчування зросли ціни на хліб (0,9%), м'ясо (5,1%), сир (0,1%) і молоко (0,2%). При цьому подешевшали риба (0,4%), яйця (9%), олія (0,2%), цукор (0,6%), фрукти (1,4%) та овочі (9,2%). Алкогольні та безалкогольні напої підскочили в ціні на 0,5% та 0,4% відповідно, тоді як тютюнові вироби здорожчали на 3,3%.

Одяг і взуття в липні 2017 року подешевшали на 4,4%, пальне – на 1,1%, - свідчать дані, опубліковані на сайті Державної служби статистики.

Водночас ціни на житлово-комунальні послуги підскочили на 0,6% (найбільше здорожчало утримання прибудинкових територій – на 8,5%).

Подорожчали ліки та медичні послуги (на 04% та 0,9% відповідно), автодорожній (1,2%) та залізничний (6,8%) пасажирський транспорт, а також послуги в ресторанах та готелях (1,6%).

У Нацбанку підвищення цін на м'ясо пояснили значними обсягами експорту та зменшенням поголів’я. Тоді як подорожчання молока відбулося через зовнішній попит та зростання світових цін.

Згідно з попередніми прогнозами, фрукти мали втратити в ціні дещо більше. Однак цього не сталося через заморозки та скорочення імпорту окремих товарів (наприклад, винограду).

Ціни на одяг та взуття впали на тлі сприятливої ситуації на валютному ринку та стабілізації валютних очікувань.

Збільшення вартості залізничних перевезень пояснюють подорожчанням додаткових послуг. При цьому ціни на автомобільні перевезення підскочили через зростання тарифів на проїзд у міському транспорті в Києві.

Ціни на пальне впали, зокрема, на тлі зниження цін на нафту.

Нацбанк очікує, що частина із зазначених ефектів має тимчасовий характер і може бути нівельована у другій половині 2017 року.

Річна інфляція в липні (порівняно з липнем 2016 року) прискорилася до 15,9% після 15,6%, які були зафіксовані в червні.

Нагадаємо, у червні 2017 року показник інфляції в Україні у річному вимірі досяг піку цього року, після чого очікується його поступове зниження.

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2017 році з 1,9% до 1,6%.