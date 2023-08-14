Пшениця подорожчала після повідомлень про обстріл росією корабля у Чорному морі

Однак ціни на зерно все ще далекі від максимуму.

Ціни на пшеницю на азіатських ринках зросли після повідомлень, що російський флот обстріляв вантажне судно в Чорному морі, щоб зупинити його для перевірки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ф'ючерси піднялися приблизно на 1,2%, перш ніж скоротити прибуток і торгуватися на 0,3% вище до 6,56 долара за бушель після падіння на 1,5% у п'ятницю.

У п'ятницю Міністерство сільського господарства США підвищило оцінку вантажів російської пшениці до 48 мільйонів метричних тонн на 2023-24 маркетинговий рік. Це означає, що майже чверть світової торгівлі пшеницею буде тепер приходити з росії, зазначає видання.

Водночас експерти зазначають, що ціни на пшеницю цього року все ще залишаються приблизно на 17% нижчими на тлі високих урожаїв у світі.

Напередодні Міністерство оборони росії заявило, що відкрило вогонь у бік суховантажу під прапором Палау, що прямував до українського порту Ізмаїл, оскільки оператори судна не відповіли на запит про перевірку.

Натомість у міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm із посиланням на моряків одного з суден у морі, які чули в ефірі погрози російського корабля, заявили, що інформація про відкриття вогню є російським фейком. Вони заявляють, що ніякого гелікоптера рф в повітрі не було, як і попереджувальних пострілів, тільки погрози росіян у радіоефірі.