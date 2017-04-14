НАЗК приховало декларації працівників ГПУ та військової прокуратури

Члени НАЗК Руслан Радецький та Олександр Скопич не змогли прокоментувати зникнення документів

Після поновлення роботи реєстру НАЗК, із сайту зникли понад 200 декларацій працівників ГПУ та військових прокуратур.

До цього сайт НАЗК тиждень не працював через ніби-то "технічні роботи", повідомляє Бігус.info з посиланням на аналітиків проекту "Декларації".

Більшість держслужбовців, чиї декларації приховані, - працівники Генеральної прокуратури України та військових прокуратур.

Серед них, зокрема, заступники Головного військового прокурора Віктор Король і Дмитро Борзих, начальник слідчого відділу Головної військової прокуратури ГПУ Сергій Личик та Військовий прокурор Маріупольського гарнізону Олег Улановський.

З повним списком "зниклих" декларацій, а також копіями цих документів, які були раніше збережені аналітиками проекту "Декларації", можна ознайомитись тут.

Члени НАЗК Руслан Радецький та Олександр Скопич не змогли прокоментувати зникнення документів, відзначивши, що питаннями роботи ресурсу опікується голова НАЗК Наталія Корчак.

Нагадаємо, що Єдиний державний реєстр електронних декларацій припинив роботу. Система не справляється з величезним навантаженням у зв'язку з наближенням дедлайну для подачі декларацій, що настає 1 травня.

В зв'язку з цим, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Національного агентства з протидії корупції Наталія Корчак посварилися на засіданні уряду. Після словесного конфлікту Гройсман порадив Корчак подати у відставку.

Згодом, Корчак звернулася до правоохоронців, заявивши, що вбачає у діях посадовців Держслужби спецзв’язку, а також ДП "УСС" ознаки службових злочинів.