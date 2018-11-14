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Українських працівників у Німеччині за рік побільшало на 10%

За даними на березень 2018 року, близько 43 тисяч українських громадян у Німеччині мають офіційну роботу і сплачують обов'язкові соціальні внески
Кількість громадян України, які мають у Німеччині офіційну роботу, за рік зросла на 10%.
Українських працівників у Німеччині за рік побільшало на 10% Фото: informburo.kz

"У порівнянні з березнем 2017 року спостерігається зростання на 4 тисячі осіб, тобто на 10 відсотків", - повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Федеральне міністерство праці Німеччини.

У березні 2013 року цей показник становив лише 29 тисяч осіб.

У Німеччині мешкають 138 тисяч українських громадян. За даними німецького статистичного відомства, станом на кінець 2017 року загалом у ФРН проживало 88 тисяч жінок та 50 тисяч чоловіків, які мають громадянство України. Майже 13,5 тисячі українців у Німеччині - неповнолітні, 23,5 тисячі - старше 65 років.

Посвідку на постійне проживання у ФРН мають 78,5 тисячі громадян України. За 2017 рік до Німеччини на проживання в'їхали 11,8 тисячі українців, виїхали звідси або померли - майже 10 тисяч.

Також, в Національному банку України очікують, що у 2019 році значно знизиться інтенсивність трудової міграції з України до Польщі.

 
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14 11 2018 10:47
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