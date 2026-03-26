Міністр оборони Німеччини назвав війну з Іраном економічною катастрофою

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав війну з Іраном економічною "катастрофою".

Про це німецький міністр сказав під час візиту до Австралії, його цитує DW.

Пісторіус перебуває з тижневим візитом в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема в Австралії.

"Щоб було абсолютно ясно: ця війна – катастрофа для світової економіки", – заявив Пісторіус журналістам в Австралії у четвер.

Він підкреслив, що з Німеччиною не консультувалися перед початком війни і що це не війна Німеччини.

"Ніхто нас не питав. Це не наша війна, і тому ми не хочемо в неї втягуватися", – сказав Пісторіус.

Він додав, що Німеччина готова допомогти у забезпеченні миру, як тільки його буде досягнуто, і закликав до якнайшвидшого припинення вогню.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив своїм соратникам, що хоче уникнути затяжної війни з Іраном і розраховує завершити конфлікт упродовж кількох тижнів.

Втім, наразі США не мають простого сценарію завершення війни, а переговори з Іраном перебувають на початковому етапі.