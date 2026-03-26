Міністр оборони Німеччини назвав війну з Іраном економічною катастрофою

26 березня 2026, 12:21
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав війну з Іраном економічною "катастрофою".

Про це німецький міністр сказав під час візиту до Австралії, його цитує DW.

Пісторіус перебуває з тижневим візитом в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема в Австралії.

"Щоб було абсолютно ясно: ця війна – катастрофа для світової економіки", – заявив Пісторіус журналістам в Австралії у четвер.

Він підкреслив, що з Німеччиною не консультувалися перед початком війни і що це не війна Німеччини.

"Ніхто нас не питав. Це не наша війна, і тому ми не хочемо в неї втягуватися", – сказав Пісторіус.

Він додав, що Німеччина готова допомогти у забезпеченні миру, як тільки його буде досягнуто, і закликав до якнайшвидшого припинення вогню.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив своїм соратникам, що хоче уникнути затяжної війни з Іраном і розраховує завершити конфлікт упродовж кількох тижнів.

Втім, наразі США не мають простого сценарію завершення війни, а переговори з Іраном перебувають на початковому етапі.

 

Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
