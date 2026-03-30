Німеччина планує репатріацію більшості сирійців

Мерц і тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа домовилися про поступове повернення 80% сирійських громадян на батьківщину та підтримку відновлення країни.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що до 80% сирійців, які зараз перебувають у Німеччині, мають повернутися на батьківщину протягом найближчих трьох років.

Про це інформує Welt.

Мерц зробив заяву на спільній пресконференції з тимчасовим президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа в Берліні.

"У довгостроковій перспективі близько 80% сирійців повинні повернутися додому", - сказав Мерц.

Він уточнив, що пріоритет віддаватиметься тим, хто більше не має дійсного дозволу на проживання в Німеччині, зокрема особам, які скоїли злочини.

За його словами, добре інтегровані та бажаючі залишитися сирійці зможуть залишатися в Німеччині.

Водночас репатріанти відіграватимуть важливу роль у відновленні Сирії, яку підтримуватиме Німеччина через програми реконструкції та фінансову допомогу - близько 200 мільйонів євро, наприклад, на розширення водопостачання та зміцнення економічних зв’язків.

Сторони домовилися про створення спільної робочої групи, куди увійдуть міністерства розвитку та внутрішніх справ Німеччини, а також канцелярія канцлера. Планується ознайомча поїздка німецьких представників до Сирії.

Аль-Шараа пообіцяв дотримання прав поверненців та підкреслив важливість відновлення миру і економіки після війни: "Війна закінчилася, але битва за відновлення тільки почалася".

Це перший офіційний візит аль-Шараа до Німеччини з моменту його вступу на посаду після повалення Башара аль-Асада наприкінці 2024 року.