МЗС Німеччини: росія підтримує Іран, щоб відвернути світ від агресії в Україні

Німеччина закликає не дати кремлю змістити фокус уваги.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль звинуватив росію в допомозі Ірану у визначенні можливих цілей для ударів, заявивши, що президент рф владімір путін намагається використати війну в Ірані як відволікаючий фактор від нападу на Україну.

Виступаючи перед журналістами на зустрічі G7 у Франції, Вадефуль також повідомив, що говорив із державним секретарем США Марко Рубіо, щоб викласти позицію Німеччини — вона готова долучитися до забезпечення безпеки в Ормузькій протоці після завершення бойових дій.

Про це інформує The Guardian.

"путін цинічно сподівається, що ескалація на Близькому Сході відверне нашу увагу від його злочинів в Україні. Цей розрахунок не повинен спрацювати. Ми дуже чітко бачимо, наскільки тісно пов’язані ці два конфлікти. росія, очевидно, підтримує Іран, надаючи інформацію про потенційні цілі", — сказав Вадефуль.