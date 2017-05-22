В зоні АТО загинув 18-річний військовослужбовець, розпочато розслідування

На Донбасі в зоні проведення АТО в понеділок, 22 травня, загинув військовослужбовець-контрактник 44-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України

"22.05.2017 року під час виконання службових обов’язків в зоні проведення АТО внаслідок вогневого поранення загинув військовослужбовець-контрактник військової частини В1428", - йдеться в повідомленні бригади в Facebook.

За інформацією тернопільського телеканалу ІНТБ, загинув 18-річний Богдан Ішутін з Теребовлі Тернопільської області. Цю інформацію також підтвердив голова Теребовлянської РДА Юрій Ништа.

За даним фактом проводиться розслідування, з'ясовуються деталі та причини загибелі солдата.

Нагадаємо, що 22 травня, за даними штабу АТО, проросійські бойовики 44 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один військовослужбовець отримав поранення.