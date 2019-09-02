Активісти пояснили, чому прийшли на мітинг Тимошенко

У свою чергу у "Батьківщині" заявили, що "ці скандали та провокації навмисно влаштовує влада"

Ініціативна група "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявляє, що лідер ВО "Батьківщина", кандидат у президенти Юлія Тимошенко "продовжує захищати вбивцю Гандзюк" Владислава Мангера, який має понести політичну відповідальність за свої дії.

"Чому ініціативна група була сьогодні на мітингу Тимошенко? Тому, що Владислав Мангер є членом партії "Батьківщина". Тому що саме "Батьківщина" привела його на посаду голови Херсонської облради. Завдяки своїй посаді та своїм зв'язкам Мангер може впливати на слідство. Ми вимагаємо, щоб ця людина понесла спочатку політичну відповідальність за свої дії, і саме Тимошенко мала зробити так, щоб Мангер не міг вирішувати нічого до завершення слідства", - заявляють в ініціативній групі, повідомляє "Українська правда".

"За цю вимогу активістів затримав та побив "Беркут". Тимошенко продовжує надалі захищати вбивцю Гандзюк, а з її соратниками, які задають незручні питання, розправлятись методами екс-президента Януковича", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу у "Батьківщині" заявили, що "ці скандали та провокації навмисно влаштовує влада", а інцидент на Подолі - "чергова спецоперація СБУ, організована за прямою вказівкою Петра Порошенка".

"Нашу подію намагаються штучно прив’язати до сутички активістів із правоохоронцями. Переконана: те, що відбувається зараз - чергова спецоперація СБУ, організована за прямою вказівкою Порошенка. Використані методи свідчать, що для збереження влади він готовий до будь-яких злочинних дій і радикальних кроків", - заявила Юлія Тимошенко.

Додамо, що поліція порушила кримінальну справу проти затриманих членів націоналістичних організацій за підозрою у спробі захопити будівлю Подільського райвідділку поліції Києва.

Нагадаємо, що сьогодні 9 лютого перед мітингом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі поліція затримала близько 10 активістів. Організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що затримані збиралися розгорнути на мітингу лідера "Батьківщини" плакати, присвячені Гандзюк. Поліція заявляє, що в активістів вилучила пістолет і холодну зброю. Їх помістили в Подільський відділок.