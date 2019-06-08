Богдан один із моїх головних юристів, - Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський заявляє, що знає главу Офісу президента Андрія Богдана близько 15 років, і що останні п'ять років він був одним з його головних юристі

За словами Коломойського, Богдан надавав юридичні послуги особисто йому, а не групі "Приват".

"Я його знаю вже років 15, року з 2005-го. Співпрацювали з ним дуже щільно років п'ять останніх. Він і його хлопці надавали мені юридичні послуги. Він один з моїх головних юристів останні п'ять років. Разів зо три на тиждень бачилися. Аж до його призначення главою адміністрації. Зараз у нього вже часу, напевно, немає", - розповів Ігор Коломойський в інтерв'ю "РБК".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від Керівника Офісу Президента України Андрія Богдана.

Глава держави уточнив, що станом на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Андрія Богдана.

Напередодні прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель назвала "чутками" інформацію про відставку глави Офісу президента Андрія Богдана.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву про звільнення з обійманої посади за власним бажанням.

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