Британія розглядає продаж російської нафти з захопленого танкера для допомоги Україні

Ринкова вартість вантажу становить близько £35 млн.

Уряд Великої Британії розглядає план продажу 98 тисяч тонн сирої російської нафти із захопленого Лондоном танкера тіньового флоту для передачі коштів Україні.

Про це повідомляє The Telegraph.

Йдеться про танкер SMYRTOS, який 14 червня зупинила Королівська морська піхота в Ла-Манші. З моменту затримання судно стоїть на якорі біля узбережжя Веймута під контролем Міністерства оборони, а капітану танкера, громадянину Індії Аджаю Панту, висунуто звинувачення в ухиленні від санкцій.

Джерела повідомляють, що танкер зрештою буде відпущено, щойно детективи Національного агентства з боротьби зі злочинністю завершать розслідування. Однак посадовці вважають, що 98 тисяч тонн сирої нафти на борту тепер юридично належать Британії, і уряд може їх використовувати або продавати.

Міністри розглядають продаж нафти, її ринкова вартість становить близько £35 млн, та використання коштів для фінансування військових потреб України. План перебуває на початковій стадії й може передбачати або переказ коштів безпосередньо Києву, або їх використання для закупівлі обладнання, що надсилається на передову. Другий варіант передбачає переробку нафти у Британії та використання її для опалення домівок, хоча поки незрозуміло, як її передадуть з державної власності енергетичній компанії.

Нагадаємо, 14 червня британські військові вперше перехопили танкер тіньового флоту рф. Затримання SMYRTOS ознаменувало значне загострення боротьби Британії проти російського тіньового флоту. Урядові джерела заявили, що рейд був "лише початком" переслідування суден, які порушують санкції в Ла-Манші.

Французькі військові,25 червня, затримали підсанкційний танкер тіньового флоту росії у Середземному морі біля берегів Сицилії.