Порошенку вручили повістку на наступний допит у ДБР

Колишнього президента України Петра Порошенка допитали в Державному бюро розслідувань як свідка і вручили йому повістку на наступний допит

Петро Порошенко після допиту повідомив, що надав письмові й усні пояснення щодо "абсолютно прозорої угоди купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському", яка здійснювалась без його участі".

"Повістку на наступний допит він вже отримав, будуть також інші слідчі дії", – сказала , повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова. Дату нового допиту вона не уточнила, йдеться в "Радіо Свобода".

Речниця також не повідомила подробиць допиту, пославшись на таємницю слідства. Вона уточнила, що експрезидента допитали як свідка у справі, і його процесуальний статус наразі не змінився.

Керівник ДБР Роман Труба в телеграмі привітав "крок Петра Порошенка, який в останній момент все-таки знайшов можливість і прийшов на допит".

"Конструктивна співпраця усіх учасників провадження дозволить знизити політичний градус та працювати виключно в правовій площині", – додав він.

"Під час сьогоднішнього спілкування ми ще раз отримали запевнення, що жодного кримінального провадження, де б фігурував Порошенко, не існує", – додав Порошенко.

Він також заявив про "постійний витік інформації з Державного бюро розслідувань". "Не виключено, що канал "зливу" службових документів діє не тільки в інтересах поплічника режиму Януковича Андрія Портнова, який регулярно публікує службові документи ДБР у своєму телеграм-каналі, а й в інтересах російської влади", – сказав експрезидент України.

Він також заявив, що "через численні неправдиві повідомлення про злочин, які невтомно продукує Портнов, правоохоронні органи мають відкривати проти нього кримінальні провадження".

Петро Порошенко після допиту повідомив, що надав письмові й усні пояснення щодо "абсолютно прозорої угоди купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському", яка здійснювалась без його участі", заявили в пресслужбі його партії "Європейська солідарність".

"Під час сьогоднішнього спілкування ми ще раз отримали запевнення, що жодного кримінального провадження, де б фігурував Порошенко, не існує", – додав Порошенко.

Він також заявив про "постійний витік інформації з Державного бюро розслідувань". "Не виключено, що канал "зливу" службових документів діє не тільки в інтересах поплічника режиму Януковича Андрія Портнова, який регулярно публікує службові документи ДБР у своєму телеграм-каналі, а й в інтересах російської влади", – сказав експрезидент України.

Він також заявив, що "через численні неправдиві повідомлення про злочин, які невтомно продукує Портнов, правоохоронні органи мають відкривати проти нього кримінальні провадження".

Нагадаємо, після допиту п'ятого президента України Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань сталися сутички.

Нагадаємо, що Петро порошенко 25 липня прибув на допит у ДБР.

У партії "Європейська солідарність" заявили, що в Держбюро розслідувань немає жодного провадження проти Петра Порошенка. У Бюро кажуть, що п'ятий президент фігурує в 11 справах.

Нагпередодні 24 липня Петро Порошенко прибув до ДБР, хоча в Бюро не зрозуміли, навіщо. Згодом директор ДБР Роман Труба розповів, що екс-президент просив перенести його допит з 25 липня на 14-те.

У партії Порошенка запевняють, що на 25 липня не заплановано його допиту, проте у ДБР наполягають - п'ятий президент має з’явитися у четвер на допит у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

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