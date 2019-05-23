Гарантую, що не претендуватиму на посаду Генпрокурора, - Лещенко
"Я гарантую, що на цю посаду не претендуватиму", - заявив Сергій Лещенко під час брифінгу перед допитом у Генпрокуратурі у справі Манафорта, інформує "Громадське".
Нагадаємо, що сьогодні позафракційний народний депутат Сергій Лещенко прийшов на допит в ГПУ у справі про можливе розголошення даних досудового розслідування у справі про "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів", де фігурує політтехнолог Пол Манафорт.
Лещенко заявив, що розкриє джерело "чорної бухгалтерії", а після цього стало відомо, що він офіційно залишив фракцію БПП.
Раніше, персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані, який мав приїхати в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським, скасував свій візит.
За словами Джуліані, "ворогом Трампа" в оточенні Зеленського є нардеп Сергій Лещенко, який допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів 2016 року.
Лещенко опублікував "чорну книгу" Партії регіонів, у якій фігурував голова виборчого штабу республіканців Пол Манафорт.
Народний депутат Сергій Лещенко стверджує, що глава Генпрокуратури Юрій Луценко систематично дезінформував адвоката Трампа Джуліані, щоб зберегти свою посаду.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент