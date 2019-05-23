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Гарантую, що не претендуватиму на посаду Генпрокурора, - Лещенко

Лещенко прийшов на допит в ГПУ
Народний депутат та радник президента Зеленського Сергій Лещенко заявив, що не претендуватиме на посаду Генпрокурора.
Гарантую, що не претендуватиму на посаду Генпрокурора, - Лещенко Сергій Лещенко. Фото: sled.net.ua

"Я гарантую, що на цю посаду не претендуватиму", - заявив Сергій Лещенко під час брифінгу перед допитом у Генпрокуратурі у справі Манафорта, інформує "Громадське".

Нагадаємо, що сьогодні позафракційний народний депутат Сергій Лещенко прийшов на допит в ГПУ у справі про можливе розголошення даних досудового розслідування у справі про "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів", де фігурує політтехнолог Пол Манафорт.

Лещенко заявив, що розкриє джерело "чорної бухгалтерії", а після цього стало відомо, що він офіційно залишив фракцію БПП.

Раніше, персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані, який мав приїхати в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським, скасував свій візит.

За словами Джуліані, "ворогом Трампа" в оточенні Зеленського є нардеп Сергій Лещенко, який допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів 2016 року.

Лещенко опублікував "чорну книгу" Партії регіонів, у якій фігурував голова виборчого штабу республіканців Пол Манафорт. 

Народний депутат Сергій Лещенко стверджує, що глава Генпрокуратури Юрій Луценко систематично дезінформував адвоката Трампа Джуліані, щоб зберегти свою посаду.

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23 05 2019 12:13
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