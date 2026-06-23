Ізраїль не хоче виводити війська з Лівану

Трамп каже: Я можу розв’язати проблеми, зокрема з Бібі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що "подивиться" на ситуацію з Ізраїлем, який не має наміру виводити свої війська з Лівану.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами.

У відповідь на питання журналіста щодо небажання Ізраїля виходити з Лівану, Трамп заявив: "Ми подивимося на це. Я – людина, яка вирішує проблеми. Я можу швидко вирішувати проблеми, зокрема з Бібі".

Нагадаємо, США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння – перший крок до остаточної угоди про мир. Згідно із підписаним документом, сторони розпочнуть переговори щодо фінальної угоди лише після дотримання "обов’язкових" пунктів, серед яких – негайне та остаточне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема, у Лівані, де Ізраїль воює проти ліванських бойовиків.