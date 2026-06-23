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Ізраїль не хоче виводити війська з Лівану

23 червня 2026, 11:33
Ізраїль не хоче виводити війська з Лівану
Фото: з вільного доступу
Трамп каже: Я можу розв’язати проблеми, зокрема з Бібі.
Президент США Дональд Трамп заявив, що "подивиться" на ситуацію з Ізраїлем, який не має наміру виводити свої війська з Лівану.
 
Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами.
 
У відповідь на питання журналіста щодо небажання Ізраїля виходити з Лівану, Трамп заявив: "Ми подивимося на це. Я – людина, яка вирішує проблеми. Я можу швидко вирішувати проблеми, зокрема з Бібі".
 
Нагадаємо, США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння – перший крок до остаточної угоди про мир. Згідно із підписаним документом, сторони розпочнуть переговори щодо фінальної угоди лише після дотримання "обов’язкових" пунктів, серед яких – негайне та остаточне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема, у Лівані, де Ізраїль воює проти ліванських бойовиків.
 
Однак міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що його країна не має наміру виводити війська зі своєї зони безпеки на півдні Лівану.
 
"Ізраїль не має наміру виводити війська з Бофору, який є невід'ємною частиною зони безпеки в Лівані та необхідний для оборони поселень у Галілеї та сил Армії оборони Ізраїлю", – написав міністр. Кац додав, що ця політика має повну підтримку прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

 

Ізраїльвійна в Україні

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