Мангер попросив передати його справу до ДБР

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, звернувся до суду з проханням передати його справу, у якій наразі слідство веде СБУ, до Держбюро розслідувань.

Адвокати Мангера подали клопотання про проходження поліграфу і долучення потім цих результатів до матеріалів у суді.

"Я у суді особа першої категорії, як голова обласної ради. Мою справу не має права вести СБУ. Я попросив, щоб її передали в ДБР", - заявив Мангер, інформує Громадське.

"Адже під час першого засідання було багато документів не просто неправдивих, а сфальсифікованих. Я звернувся до слідчого і хочу відкритого розслідування. Я готовий давати свідчення тим слідчим, які незаангажовані", - додав глава Херсонської облради.