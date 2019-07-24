Генпрокуратура зупинила розслідування у справі Мангера й Левіна

Поки Левін переховується за кордоном, з ним неможливо проводити слідчі дії

Генпрокуратура зупинила досудове розслідування щодо підозрюваних в організації нападу на Катерину Гандзюк - Владислава Мангера та Олексія Левіна. Адвокати Мангера і потерпілих хочуть оскаржити це рішення.

Слідство було зупинено 16 липня. Як свідчить документ, Генпрокуратура виділила підозрюваних в одне провадження і зупинила його, оскільки Левін перебуває в розшуку, і з ним неможливо проводити слідчі дії. Рішення прийнято на підставі статті 280 Кримінального кодексу - "у зв'язку з оголошенням його в розшук і наявною необхідністю виконання процесуальних дій у рамках міжнародної співпраці", повідомляє LB.ua.

За версією, Мангер разом з Левіним замовили завдання тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, що спричинило її смерть. Зараз вони є головними підозрюваними у злочині проти херсонської активістки.

"Слідство.Інфо" зв'язалося зі сторонами процесу. І представниця сім'ї Гандзюк, і захист Мангера підтвердили інформацію про призупинення розслідування. Обидві сторони заперечили проти такого рішення Генеральної прокуратури. Адвокати будуть оскаржувати цю постанову і вимагатимуть, щоб провадження зупинили тільки стосовно Левіна, а справу Мангера передали в суд або закрили.

Нагадаємо, Верховна Рада України заслухала та затвердила звіт Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів.

Нагадаємо, напередодні активісти провели акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?" під час в Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходила в Канаді.

Активісти підняли плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?", коли на сцені заходу перебував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в центрі Херсона облили кислотою активістку Катерину Гандзюк. 4 листопада вона померла в лікарні.

Батько Гандзюк заявляв, що організатор вбивства його дочки пов'язаний з главою Херсонської облради Владиславом Мангером, головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим і його замом Євгеном Ріщуком.

Правоохоронні органи затримали тільки Мангера і заявили, що на Гордєєва і Ріщука доказів немає.

У квітні 2019 року президент Петро Порошенко звільнив Гордєєва з посади голови Херсонської ОДА.