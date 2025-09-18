Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Обвинуваченому в убивстві Фаріон продовжили тримання під вартою

18 вересня 2025, 19:33
Обвинуваченому в убивстві Фаріон продовжили тримання під вартою
Фото: Суспільне Львів/Єлісавета Сілаєва
В'ячеслав Зінченко та його адвокат Володимир Вороняк долучилися онлайн
Вʼячеславу Зінченку, обвинуваченому в убивстві мовознавиці Ірини Фаріон, продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 листопада.
 
Про це повідомило "Суспільне".
 
На судовому засіданні були присутні прокурори Роман Скіб'як і Олена Данилів та донька Ірини Фаріон Софія Особа.
 
В'ячеслав Зінченко та його адвокат Володимир Вороняк долучилися онлайн.
 
Прокурор Роман Скіб'як зачитав клопотання, у якому закликав суд продовжити В'ячеславу Зінченку арешт на 60 діб без права внесення застави. Суд задовольнив клопотання, тож Зінченко перебуватиме під арештом до 21 листопада включно.
 
Нагадаємо, за даними слідства, В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні.
 
Зінченку закидають умисне вбивство людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне поводження зі зброєю.За висунутими статтями Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.

 

