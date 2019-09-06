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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Москаль вийшов із партії Порошенка

"Прошу припинити моє членство в політичній партії Блок Петра Порошенка "Солідарність"
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль написав заяву про вихід з партії "Солідарність".
Москаль вийшов із партії Порошенка Геннадій Москаль. Фото: 112.ua

Заяву було подано в Центральну раду партії Блок Петра Порошенка "Солідарність" у п’ятницю, повідомляє "Українська правда".

Москаль також заявив про складення повноважень голови Закарпатської теорганізації партії.

"Прошу припинити моє членство в політичній партії Блок Петра Порошенка "Солідарність". Також повідомляю, що складаю з себе повноваження голови Закарпатської територіальної організації політичної партії Блок Петра Порошенка "Солідарність", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради 22 травня перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко оголосила про вихід із фракції "Блоку Петра Порошенка" народних депутатів Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма. Згодом із фракції БПП вийшли Сергій Каплін і народний депутат Олександр Грановський.

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09 06 2019 10:57
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