Клюєва затримають щойно він приїде в Україну, - ГПУ
"Є ухвала про затримання та доставку до суду. Звичайно, що вона має реалізовуватись", — підтвердив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, йдеться в "УП".
Крім того, за його словами, Клюєв цьогоріч у травні інформував Інтерпол про те, що він знаходиться в Росії, а саме в селі Шульгіно Одинцовського району Москви.
Клюєву інкримінують привласнення майна, перевищення влади і незаконне перешкоджання мітингам. Датою його зникнення вказане 28 лютого 2014 року.
Нагадаємо, український волонтер Роман Сініцин закликав виходити на Майдан о 20:00 проти реєстрації кандидатами в депутати блогера Анатолія Шарія та екс-голову адміністрації АП часів Януковича Андрія Клюєва.
Напередодні ЦВК прийняла рішення зареєструвати екс-главу Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом в народні депутати по мажоритарному округу № 46 в Донецькій області.
Також був зареєстрований блогер Анатолій Шарій у виборчому списку політичної сили Партія Шарія.
У ЦВК натомість кажуть, що зареєстрували кандидатом у депутати колишнього "регіонала" і екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва через рішення суду.
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