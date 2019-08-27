НАБУ розпочало слідство щодо декларації Гладковського
Провадження розпочате 27 серпня. Правоохоронці не називають ім’я екс-чиновника, якого стосується слідство. Однак за даними УП, йдеться про Олега Гладковського.
Нагадаємо, що в серпні Нацгентство з питань запобігання корупції виявило в деклараціях Гладковського ознаки декларування недостовірної інформації на майже 1,3 млн гривень.
25 лютого команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила фільм, у якому стверджується, що син Олега Гладковського Ігор разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми- "прокладки" постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі чи деталі з українських військових частин за завищеними цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить мінімум 250 млн гривень.
Поки що з усієї трійки затримано тільки Рогозу. Він перебуває під судом у справі про шахрайство, що не пов'язане з "Оптимумспецдеталлю", і нещодавно отримав нову підозру в несплаті податків. Інший фігурант - Віталій Жуков - донедавна не мав статусу і значився як знайомий, який вивів Рогозу на Ігоря Гладковського.
Ігор Гладковський називає це розслідування фейком, але, незважаючи на це, його батька звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО.
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