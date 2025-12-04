Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Пентагон передав Конгресу звіт про можливі порушення Геґсета через використання Signal

04 грудня 2025, 09:30
Пентагон передав Конгресу звіт про можливі порушення Геґсета через використання Signal
джерело Instagram Pete Hegseth
Сам Геґсет неодноразово заперечував, що міг скоїти будь-які правопорушення.

В США виконувач обов'язків генерального інспектора Пентагону передав Конгресу висновки свого розслідування, яке стосується скандалу з месенджером Signal та участі в ньому міністра війни Піта Геґсета.

Про це повідомляють Bloomberg та CNN.

Розслідування, яке проводив посадовець, стосувалося того, чи порушив Геґсет правила секретності, коли ділився планами атаки на хуситів в додатку Signal, повідомили виданню джерела.

Звіт під назвою "Оцінка повідомлення про використання Міністром оборони комерційно доступного застосунку для обміну повідомленнями для офіційних цілей" 2 грудня було передано Комітету Сенату з питань збройних сил на чолі з республіканцем Роджером Вікером та демократом Джеком Рідом.

Сенатори хочуть отримати відповідь на шість питань, серед яких — оцінка того, чи передавалася якась секретна інформація через несекретні системи. Також вони хочуть дізнатися, чи дотримувався Геґсет міністерської "політики та процесів засекречення та розсекречення".

Сенатор Марк Келлі, як пишуть інші американські ЗМІ, заявив, що у звіті є висновок про порушення Геґсетом низки правил міністерства. При цьому також відомо, що міністр відмовився розмовляти з генеральним інспектором, натомість дав йому лише письмові пояснення.

Інформація, яку надав Келлі, наразі не має офіційних підтверджень, а розсекречена версія звіту буде оприлюднена сенаторами 4 грудня. Сам Геґсет неодноразово заперечував, що міг скоїти будь-які правопорушення.

При цьому видання CNN пише із посиланням на відразу чотири власні джерела, що Геґсет, за підсумками звіту, скомпрометував "конфіденційну військову інформацію, яка могла б поставити під загрозу американські війська та цілі місії".

Двоє співрозмовників сказали виданню, що наслідки менш зрозумілі, оскільки генеральний інспектор дійшов висновку, що міністр оборони (на той момент посада Геґсета називалася традиційно) має право приймати оперативне рішення розсекречувати інформацію. Геґсет стверджував, що саме так він і вчинив, однак жодних документальних підтверджень такого рішення немає.

Зазначається, що звіт з'явився у важкий для Пентагона момент, оскільки Геґсета звинувачують у воєнному злочині через його дії щодо подвійного удару по судну "наркоторговців" у Карибському морі, коли через атаку загинули люди, що чіплялися за уламки знищеного плавзасобу.

"Залежно від висновків, звіт може викликати ще більше критики щодо міністра оборони Трампа та затьмарити важливу промову про стримування, яку Геґсет, як очікується, виголосить у суботу на щорічному Форумі національної оборони Рейгана в Каліфорнії", — зазначає видання.

Наприкінці березня 2025 року в США спалахнув скандал через витік інформації щодо ударів по хуситах. Все почалося з того, що головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг отримав доступ до закритого чату у Signal, у якому обговорювались удари по позиціях єменських хуситів.

