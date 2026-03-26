Більшість американців критикують війну з Іраном – Politico

Пентагон готує плани розгортання ще кількох тисяч військовослужбовців на Близькому Сході.

Попри оптимістичні заяви президента США Дональда Трампа про можливе завершення війни з Іраном, Пентагон готує плани розгортання ще кількох тисяч військовослужбовців на Близькому Сході.

Про це пише Politico.

За даними опитувань, проведених Pew Research Center і Квінніпекським університетом, більшість американців негативно оцінюють дії Трампа у війні. Зокрема, 61% респондентів Pew Research Center не схвалюють військові операції США, а 42% опитаних Квінніпекського університету вважають, що конфлікт зробить світ менш безпечним. Республіканці та демократи залишаються розділеними: 78% республіканців оцінюють війну як успішну, у той час як серед демократів таких лише 29%.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що операція триває за графіком і демонструє “виняткові результати”. Водночас Пентагон планує перекинути на регіон додатково три тисячі військовослужбовців 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США.

Війна вже впливає на економіку та добробут американців. Ціни на бензин зростають через фактичне блокування Ормузької протоки, а 45% дорослих американців у опитуванні AP-NORC заявили, що стурбовані своєю здатністю "дозволити собі бензин" у найближчі місяці.

На тлі критики та зростання цін Трамп оголосив про призупинення ударів по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі, посилаючись на "дуже хороші та продуктивні переговори" між США та Іраном. Проте розбіжності у вимогах сторін ускладнюють швидке досягнення миру.