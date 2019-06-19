Портнов відновлений на посаді професора КНУ імені Тараса Шевченка

Екс-глава АП прийнятий на посаду і повинен приступити до обов'язків з 1 вересня

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський відновив колишнього заступника глави Адміністрації Президента юриста Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Згідно з наказом, Портнов прийнятий на посаду професора і повинен приступити до обов'язків професора з нового навчального року - з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року. Його університетський оклад складе 14 753 гривні. Про це йдеться в копії наказу ректора, текст якого мають "Українські Новини".

Портнов є доктором юридичних наук, доцентом. Йому встановлена ​​доплата за вчене звання - 25%, вчений ступінь - 25%, надбавка за почесне звання "Заслужений юрист України" - 20%, надбавка за вислугу років - 10%.

Наказ про прийняття Портнова в університет підписаний 14 червня.

Нагадаємо, що 19 травня Портнов повернувся в Україну. 20 травня його уклав з поліцією договір про охорону.

У березні Національне антикорупційне бюро закрило справу по незаконному збагаченню Портнова.

Раніше ГПУ відмовилася виконати рішення суду про закриття до 20 березня всіх кримінальних проваджень проти Портнова. 20 лютого Печерський райсуд Києва встановив для ГПУ термін один місяць для завершення розслідування кримінальних проваджень щодо екс-заступника голови АП. Зокрема, йдеться про виробництва, відкритих за фактом можливого незаконного збагачення, а погроз на адресу екс-депутата Інни Богословської. У березні минулого року СБУ заявила, що почала виробництва проти Портнова за статтею "державна зрада". Портнов має намір відсудити $300 тисяч компенсації у Генпрокуратури, Міністерства закордонних справ і Посольства України в Канаді.

Читайте також: ДБР зареєструвало заяву Портнова щодо Порошенка