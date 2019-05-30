Тимошенко закликає уряд призначити Гройсману тимчасову заміну
"Я вважаю, що якщо вже подана, власноруч написана заява Гройсманом про відставку, парламент не просто має задовольнити цю відставку, а зобов'язаний відправити у відставку цей уряд", – заявила Юлія Тимошенко, йдеться в "УП".
"І потім сформувати тимчасовий уряд який, який вже може працювати в контексті тих стратегій, яких очікували люди від президентських виборів", – переконана лідер "Батьківщини".
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу 20 травня заявив, що йде у відставку.
Крім того, Зеленський на церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної ради.
Раніше Гройсман заявив, що планує залишатися на своїй посаді до парламентських виборів, які відбудуться в жовтні 2019 року. Гройсман нагадав, що президентські і парламентські вибори - це різні речі, ніяк між собою не пов'язані. Тоді прем'єр нагадав, що після того, як буде обраний наступний парламент, буде сформована нова коаліція і новий уряд.
Також 11 квітня, після першого туру президентських виборів Гройсман заявив, в разі перемоги Зеленського на виборах 2019 він не має наміру добровільно йти у відставку.
22 квітня Гройсман заявив про намір сформувати нову політичну силу для участі в парламентських виборах, які пройдуть восени.
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