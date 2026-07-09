Виробництво ракет-перехоплювачів Patriot в Україні не буде швидким процесом – Bloomberg

Передові ракети PAC-3 до систем Patriot наразі виробляють лише США та Японія.

Налагодження виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot (“Петріот”) в Україні не буде простим і швидким процесом.

Видання зазначило, що передові ракети PAC-3 до систем Patriot наразі виробляють лише США та Японія, а ключові компоненти постачає виключно компанія Boeing.

“На створення ракети Patriot потрібні роки, а це означає, що українське виробництво цих ракет не розпочнеться найближчим часом. Крім того, здатність України швидко виробляти безпілотники та ракети може не поширюватися на виробництво Patriot, з огляду на суворий контроль США над технологіями”, – таку думку керівниці відділу оборонної економіки Беккі Вассер цитує Bloomberg.

Крім того, майбутній завод може стати пріоритетною ціллю для російських ударів. Тому експерти не виключають розміщення потужностей за межами України.

Але головною проблемою залишаться створення мережі постачальників і передача секретних технологій, наголошують аналітики.