Глава МЗС Угорщини пригрозив, що освітній закон боляче вдарить по майбутньому України

За словами Сійрято, підписання Порошенком закону про освіту є ганьбою для України

Угорщина погрожує блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства.

Глава МЗС Угорщини Пейтер Сійярто, коментуючи підписання українського закону "Про світу" Петром Порошенко, заявив, що Україна відчує наслідки, інформує офіційний сайт угорського відомства.

"Ми можемо гарантувати, що це боляче вдарить по майбутньому України", - зазначив угорський міністр, який наразі перебуває у Сінгапурі разом з делегацією на чолі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

За словами Сійрято, підписання Порошенком закону про освіту є ганьбою для України.

Президент Порошенко не раз говорив про те, що Україна хоче бути ближче до Європи, але сьогоднішнє рішення є "далеким від Європи, адже був зроблений величезний крок у зворотному напрямку", - зазначив Сійрято.

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Угорський посадовець вважає, що порушивши міжнародні зобов'язання, Україна може "забути" про інтеграцію до Європи і пригрозив, що Угорщина буде блокувати будь-яку ініціативу, яка буде вигідною для України.

Петер Сійярто зазначив, що на засіданні Ради ООН з прав людини Угорщина планує різко засудити рішення уряду України і використати своє право вето на будь-яку пропозицію, якщо рішуче не буде засуджено український закон "Про освіту".

Як відомо, у понеділок, 25 вересня, Президент України Петро Порошенко підписав закон про освіту.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

МЗС Угорщини розкритикувало закон, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав Президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.

Окрім того, румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини рідною мовою

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну та міністру освіти і науки Лілії Гриневич роз'яснити послам країн Європейського Союзу положення про мову навчання нового закону "Про освіту".

Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин з освітнього процесу. У МОН заявили, що перехід школярів із рідної мови навчання на українську буде не одномоментним, а поступовим.

Як розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич в інтерв'ю "Громадському радіо", за новим законодавством, у закладах дошкільного і початкового рівнів викладання рідною мовою меншин збережеться, але наголос робитимуть на оволодінні державною українською мовою. Проте у школі базового рівня (5–9-й класи) навчання здійснюватиметься тільки українською мовою, щоб діти були готові вступати до національних вишів і могли спілкуватися державною мовою.