Парламентарі погодили закон про освіту, який передбачає 12-річку для школярів

Депутати Верховної Ради підтримали закон про освіту в Україні, який передбачає 12-річне навчання в школі та підвищення зарплати вчителів.

"За" проголосували 255 народних депутатів, інформує "112 Україна".

Вводиться 12-річне навчання для школярів:

для початкової освіти – з 1 вересня 2018 року;

для базової середньої освіти – з 1 вересня 2022 року;

для профільної середньої освіти – з 1 вересня 2027 року.

І тільки з 1 вересня 2027 року строк здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами становить три роки. До цього теж можна, але за певних умов - наприклад, якщо є відповідний стандарт профільної середньої освіти та відповідної типової освітньої програми.

Після молодших класів, середньої та старшої школи запроваджується державна підсумкова атестація, її можуть провести і в формі Зовнішнього незалежного оцінювання, однак наприкінці початкової школи - лише для того, щоб відслідкувати рівень успішності учнів.

Законопроект приділяє багато уваги дітям з особливими потребами. Так, обов’язково створюють інклюзивні та спеціальні групи і класи за зверненнями осіб з особливими потребами або їх батьків.

При чому категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабміну. А освітні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для таких дітей.

Законопроект зобов'язує заклади освіти інформувати про свою діяльність - зокрема, на своїх сайтах чи сайтах засновників. Треба публікувати документи, що свідчать про дозвіл на освітню діяльність та інші особливості - мова викладання, правила прийому, чи пристосований заклад до дітей з особливими потребами, перелік додаткових (платних) послуг і ціни на них.

Документ передбачає створення сайту з підручниками для школярів. Про це має подбати Міносвіти. Електронні книжки чи книжки в електронному вигляді мають у повній версії перебувати у вільному доступі. Окрім того, книжки і підручники, створені за державні кошти, розробник має публікувати на своєму сайті.

Зарплати вчителів прив'язали до мінімальної зарплатні. Так, оклад педагога найнижчої кваліфікаційної категорії має скласти щонайменше 9600 грн.

Кожна наступна кваліфікаційна категорія має "подарувати" педагогу щонайменше 10% зазначеної суми до окладу.

При цьому оклади науково-педагогічних працівників на чверть вищі, ніж у педагогів. Ну, а кожен наступний рівень категорії, так само, надає +10%.

Схеми посадових окладів затвердить Кабмін.

Прописані надбавки за вислугу років як педагогам, так і науково-педагогічним працівникам:

понад три роки - 10 відсотків;

понад 10 років - 20 відсотків;

понад 20 років - 30 відсотків посадового окладу.

Окрім того, плюс 20% посадового окладу дає сертифікат, поки він діє.

Разом з тим, виплати пропонують вводити не одночасно, а поступово.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України планує закласти в державний бюджет на 2018 рік підвищення зарплат для вчителів.

У 2017 році зарплати вчителів загальноосвітніх навчальних закладів зросли приблизно на 50%.

Це було зроблено за рахунок підвищення мінімальної зарплати і просування вчителів на два тарифні розряди вперед - з 9-12 розряду на 11-14.