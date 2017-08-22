CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет Міністрів України планує закласти в державний бюджет на 2018 рік підвищення зарплат для вчителів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман хоче підвищення зарплат для вчителів у 2018 році на 25%
У бюджеті на наступний рік буде чергове підвищення
Володимир Гройсман і Борис Філатов. Фото: facebok.com/volodymyrgroysman
"Ми повинні забезпечити подальше підвищення зарплат українським учителям. Тому в бюджеті на наступний рік буде чергове підвищення, я вважаю, в рамках 25% у 2018 році. Це те, за що ми повинні боротися", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час ознайомлення з роботою Центру соціальних служб у форматі "Прозорий офіс" Святошинського району Києва, інформують "Українські новини".
Нагадаємо, що у 2017 році зарплати вчителів загальноосвітніх навчальних закладів зросли приблизно на 50%.
Це було зроблено за рахунок підвищення мінімальної зарплати і просування вчителів на два тарифні розряди вперед - з 9-12 розряду на 11-14.
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22 08 2017 11:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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