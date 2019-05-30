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Керівник штабу партії Порошенка: У списку мого прізвища не буде

"Прокоментую вам так: Сергій Березенко справді керуватиме виборчим штабом "Європейської солідарності". Але у списку мого прізвища не буде"
Керівник виборчого штабу оновленої партії Петра Порошенка Сергій Березенко заявляє, що не буде присутній у списку "Європейської солідарності".
Керівник штабу партії Порошенка: У списку мого прізвища не буде Сергій Березенко. Фото: frontzmin.ua

"Прокоментую вам так: Сергій Березенко справді керуватиме виборчим штабом "Європейської солідарності". Але у списку мого прізвища не буде. Вважаю, що в списках "Європейської солідарності" має бути якомога більше нових облич, які працюватимуть на благо нашої держави", - зазначив він, повідомляє "Українська правда".

Березенко каже, що наразі концентрується на роботі щодо виборчої кампанії.

"З політики не йду і продовжу працювати на розбудову нашої партії", – зазначив він.

Раніше, керівник попередньої кампанії – президентської – Віталій Ковальчук віддалився від Порошенка і не братиме участі у виборчій гонці разом з "Європейською солідарністю".

Напередодні Кононенко пішов з керівної посади у "Європейській Солідарності", але залишається у партії надалі.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради 22 травня перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко оголосила про вихід із фракції "Блоку Петра Порошенка" народних депутатів Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма. Згодом із фракції БПП вийшли Сергій Каплін і народний депутат Олександр Грановський.

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30 05 2019 12:57
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