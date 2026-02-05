Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Окупанти повідомляють про масові відключення Starlink уздовж усієї лінії фронту

05 лютого 2026, 11:11
Окупанти повідомляють про масові відключення Starlink уздовж усієї лінії фронту
Фото: СNN
Водночас офіцер ЗСУ підтвердив, що перебої фіксують і в частини українських терміналів, зокрема й ті, що внесені в "білий список".
У військових рф, які воюють проти України на її території, перестали працювати термінали супутникового зв'язку Starlink.
 
Про це повідомляють рос ЗМІ, із посиланням на заяви російських "воєнкорів".
 
Вони пишуть, що Starlink "лягли" по всьому фронту, що супутникового інтернету тепер немає "майже в 90% підрозділів" окупантів і що "жодні перезавантаження терміналів не допоможуть", тому що в Україні вводять "білі списки" користувачів супутникового зв'язку від американської компанії SpaceX Ілона Маска.
 
"Найсильніше це вдарить по передових штурмових групах закріплення, наприклад у Куп'янську. Вони втратили будь-яку можливість для зв'язку з великою землею", – цитує видання одного із Z-блогерів.
 
Вони констатують, що альтернативи Starlink у російської армії "просто не існує" і що "багато чого, зокрема бойове управління, було зав'язано на ньому".
 
4 лютого радник міністра оборони України Михайла Федорова з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов (Флеш) показав у Facebook російський дрон із написом "Ілон п...дар" на терміналі Starlink, який не працює.

 

війна в Україніросія окупантиstarlink

Останні матеріали

Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 16:48
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Політика
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 23:07
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється