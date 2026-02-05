Окупанти повідомляють про масові відключення Starlink уздовж усієї лінії фронту

У військових рф, які воюють проти України на її території, перестали працювати термінали супутникового зв'язку Starlink.

Про це повідомляють рос ЗМІ, із посиланням на заяви російських "воєнкорів".

Вони пишуть, що Starlink "лягли" по всьому фронту, що супутникового інтернету тепер немає "майже в 90% підрозділів" окупантів і що "жодні перезавантаження терміналів не допоможуть", тому що в Україні вводять "білі списки" користувачів супутникового зв'язку від американської компанії SpaceX Ілона Маска.

"Найсильніше це вдарить по передових штурмових групах закріплення, наприклад у Куп'янську. Вони втратили будь-яку можливість для зв'язку з великою землею", – цитує видання одного із Z-блогерів.

Вони констатують, що альтернативи Starlink у російської армії "просто не існує" і що "багато чого, зокрема бойове управління, було зав'язано на ньому".