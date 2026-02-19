Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року

19 лютого 2026, 17:05
Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року
Фото: з вільного доступу
Статус тимчасового притулку для тих, хто вже його отримав, продовжується автоматично.
Уряд Словаччини офіційно продовжив термін надання тимчасового притулку для громадян України до 4 березня 2027 року.
 
Про це повідомляє SME.sk.
 
Як повідомляє тамтешнє міністерство внутрішніх справ, це рішення узгоджується із загальноєвропейською політикою підтримки українців, які шукають порятунку від повномасштабної війни. 
 
Українці й надалі матимуть право на легальне проживання, доступ до ринку праці, медичне обслуговування, освіту для дітей та базову соціальну допомогу.
 
Статус тимчасового притулку для тих, хто вже його отримав, продовжується автоматично. Додаткових звернень до поліції для поновлення статусу, як правило, не потрібно, проте актуальний документ можна завантажити через електронні сервіси МВС Словаччини.

 

біженціСловаччинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється