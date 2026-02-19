Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року

Уряд Словаччини офіційно продовжив термін надання тимчасового притулку для громадян України до 4 березня 2027 року.

Як повідомляє тамтешнє міністерство внутрішніх справ, це рішення узгоджується із загальноєвропейською політикою підтримки українців, які шукають порятунку від повномасштабної війни.

Українці й надалі матимуть право на легальне проживання, доступ до ринку праці, медичне обслуговування, освіту для дітей та базову соціальну допомогу.

Статус тимчасового притулку для тих, хто вже його отримав, продовжується автоматично. Додаткових звернень до поліції для поновлення статусу, як правило, не потрібно, проте актуальний документ можна завантажити через електронні сервіси МВС Словаччини.