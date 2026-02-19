Модель з України допомагала Епштейну шукати дівчат, а той давав їй гроші – "Слідство. Інфо"
19 лютого 2026, 18:51
Фото: https://twitter.com/piersmorgan
Українська модель Настя Н. протягом 2015-2019 років спілкувалася з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном й шукала для нього дівчат.
Про це дізналися журналісти "Слідства. Інфо".
В одному з листувань Епштейн просив Настю Н. знайти йому "розумну, готову подорожувати" асистентку, віком 22-25 років. Та погодилася. З листувань також випливає, що українка сама зустрічалася з Епштейном, адже його асистенти записували її візити в розклад дня бізнесмена.
Крім того, він купив дівчині MacBook за 3,5 тисячі доларів США та оплатив навчання на освітніх курсах. Настя також розповідала асистентці Епштейна, що той обіцяв допомогти їй з поїздкою додому в серпні й купити квиток до Києва та назад до Нью-Йорка. Зрештою українка таки підготувала трьох кандидаток для роботи з Епштейном. Одна з них, як писала вона, перебувала у стосунках із хлопцем, тож, "можливо, це може бути проблемою". Також вона надсилала секс-злочинцю фото своєї подруги з росії, а потім і приводила її до нього. Невдовзі дівчина почала літати з ним на його острів, де, за свідченням постраждалих, відбувалися сексуальні злочини.
Настя пропонувала й інших дівчат для Джеффріленду. Одну з них Епштейн відхилив, бо та була йому не до смаку. У той час він просив свою асистентку нагадати йому про 10 тисяч доларів, які треба передати Насті. За що саме ці гроші та чи отримала їх жінка, з листування невідомо.
Мама українки прокоментувала журналістам, що говорила з донькою про "файли Епштейна", і та, мовляв, говорила, "що дуже рада тому, що взагалі вона осторонь цих подій".
"А як вона може там з’являтися, ну, не знаю. Я їй передам, і щоб вона подбала, щоб її ім’я не фігурувало там", — додала жінка.