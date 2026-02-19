Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Модель з України допомагала Епштейну шукати дівчат, а той давав їй гроші – "Слідство. Інфо"

19 лютого 2026, 18:51
Модель з України допомагала Епштейну шукати дівчат, а той давав їй гроші –
Фото: https://twitter.com/piersmorgan
В одному з листувань Епштейн просив Настю Н. знайти йому "розумну, готову подорожувати" асистентку, віком 22-25 років.
Українська модель Настя Н. протягом 2015-2019 років спілкувалася з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном й шукала для нього дівчат.
 
Про це дізналися журналісти "Слідства. Інфо".
 
В одному з листувань Епштейн просив Настю Н. знайти йому "розумну, готову подорожувати" асистентку, віком 22-25 років. Та погодилася. З листувань також випливає, що українка сама зустрічалася з Епштейном, адже його асистенти записували її візити в розклад дня бізнесмена. 
 
Крім того, він купив дівчині MacBook за 3,5 тисячі доларів США та оплатив навчання на освітніх курсах. Настя також розповідала асистентці Епштейна, що той обіцяв допомогти їй з поїздкою додому в серпні й купити квиток до Києва та назад до Нью-Йорка. Зрештою українка таки підготувала трьох кандидаток для роботи з Епштейном. Одна з них, як писала вона, перебувала у стосунках із хлопцем, тож, "можливо, це може бути проблемою". Також вона надсилала секс-злочинцю фото своєї подруги з росії, а потім і приводила її до нього. Невдовзі дівчина почала літати з ним на його острів, де, за свідченням постраждалих, відбувалися сексуальні злочини.
 
Настя пропонувала й інших дівчат для Джеффріленду. Одну з них Епштейн відхилив, бо та була йому не до смаку. У той час він просив свою асистентку нагадати йому про 10 тисяч доларів, які треба передати Насті. За що саме ці гроші та чи отримала їх жінка, з листування невідомо.
 
Мама українки прокоментувала журналістам, що говорила з донькою про "файли Епштейна", і та, мовляв, говорила, "що дуже рада тому, що взагалі вона осторонь цих подій".
 
"А як вона може там з’являтися, ну, не знаю. Я їй передам, і щоб вона подбала, щоб її ім’я не фігурувало там", — додала жінка.

 

росія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється