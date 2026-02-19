Модель з України допомагала Епштейну шукати дівчат, а той давав їй гроші – "Слідство. Інфо"

В одному з листувань Епштейн просив Настю Н. знайти йому "розумну, готову подорожувати" асистентку, віком 22-25 років.

Українська модель Настя Н. протягом 2015-2019 років спілкувалася з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном й шукала для нього дівчат.

Про це дізналися журналісти "Слідства. Інфо".

В одному з листувань Епштейн просив Настю Н. знайти йому "розумну, готову подорожувати" асистентку, віком 22-25 років. Та погодилася. З листувань також випливає, що українка сама зустрічалася з Епштейном, адже його асистенти записували її візити в розклад дня бізнесмена.

Крім того, він купив дівчині MacBook за 3,5 тисячі доларів США та оплатив навчання на освітніх курсах. Настя також розповідала асистентці Епштейна, що той обіцяв допомогти їй з поїздкою додому в серпні й купити квиток до Києва та назад до Нью-Йорка. Зрештою українка таки підготувала трьох кандидаток для роботи з Епштейном. Одна з них, як писала вона, перебувала у стосунках із хлопцем, тож, "можливо, це може бути проблемою". Також вона надсилала секс-злочинцю фото своєї подруги з росії, а потім і приводила її до нього. Невдовзі дівчина почала літати з ним на його острів, де, за свідченням постраждалих, відбувалися сексуальні злочини.