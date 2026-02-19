Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Угорщина погрожує Україні зупинкою імпорту газу і електроенергії

19 лютого 2026, 15:33
Угорщина погрожує Україні зупинкою імпорту газу і електроенергії
Фото: Getty Images
Міністр енергетики сказав, що цей варіант розглядають.
Угорщина погрожує Україні припинення постачань електроенергії та природного газу. Після вчорашнього рішення про зупинку продажів дизелю українцям міністр енергетики Гергей Гуляш заявив, що уряд розглядає і можливість зупинки постачань електроенергії та газу.
 
Про це пише Népszava.
 
На запитання журналістів про те, чи визначили термін припинення постачання природного газу та електроенергії до України, міністр відповів заперечно. Угорщина вимагає від України відновлення постачань російських енергоресурсів трубопроводом "Дружба".
 
Те саме вимагає і Словаччина, яка вчора теж повідомила про зупинення продажів Україні дизелю. 
 
Заяви Гуляша пролунали на тлі передвиборчої кампанії і неодноразово стосувалася того, що політичні опоненти правлячої партії "Фідес" симпатизують Україні. 
 
На Угорщину в грудні минулого року припала найбільша частка продажу електроенергії Україні – близько 41%, повідомляло видання ExPro. Словаччина імпортувала ще 19%. Купувати більшу кількість електроенергії Україна змушена через навмисні удари росіян по її генерації.
 
Також Угорщина є одним з основних імпортерів газу до України: за даними "Нафторинку", на неї у 2025-му припало 45,5% всього імпорту. Частка Словаччини в імпорті газу вдвічі менше – 20%, але разом протягом минулого року вони імпортували понад 60% обсягу. 
 
Руйнування нафтопроводу "Дружба" спричинене російськими ударами. Угорщина і Словаччина вимагають від України полагодити їх, звинувачуючи у використанні ситуації задля політики. Єврокомісія при цьому заявила, що припинення транзиту російського газу до цих країн не загрожує їм енергокризою. 

 

Угорщинавійна в Україніросія окупанти

