Угорщина погрожує Україні зупинкою імпорту газу і електроенергії

Міністр енергетики сказав, що цей варіант розглядають.

Угорщина погрожує Україні припинення постачань електроенергії та природного газу. Після вчорашнього рішення про зупинку продажів дизелю українцям міністр енергетики Гергей Гуляш заявив, що уряд розглядає і можливість зупинки постачань електроенергії та газу.

На запитання журналістів про те, чи визначили термін припинення постачання природного газу та електроенергії до України, міністр відповів заперечно. Угорщина вимагає від України відновлення постачань російських енергоресурсів трубопроводом "Дружба".