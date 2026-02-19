Епштейн роками намагався домогтися особистої зустрічі з путіним – Bloomberg

Покійний американський фінансист, сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн роками намагався домогтися особистої зустрічі з російським лідером путіним.

У жовтні 2014 року він отримав електронного листа від анонімного посередника, який повідомив, що російський президент готовий його прийняти. Про це стало відомо після оприлюднення бази даних Міністерства юстиції США, що містить понад 3,5 мільйона файлів Епштейна.

"Я розмовляв з путіним. Він був би дуже радий, якби ви приїхали та роз'яснили питання фінансових ринків у 21 столітті: цифрові валюти, деривативи та структуровані фінанси. Я організую зустріч, коли ви наступного разу будете в Європі. Упевнений, ви сподобаєтеся один одному", – написав анонім.

Епштейн одразу переслав цей лист своїй юридичній радниці Кеті Рюммлер, яка тоді працювала в компанії Goldman Sachs, із проханням дати пораду щодо зустрічі. Рюммлер зараз залишає посаду головного юрисконсульта інвестиційного банку через витік файлів про її зв'язки з Епштейном. У своєму листі він сам припустив, що вона порадить йому наразі утриматися від візиту. Рюммлер відповіла лаконічно: "Так, моя відповідь не змінилася. Ваші розваги під забороною".

Як зазначає Bloomberg, обережність у той момент була зрозумілою. Кілька місяців тому путін відправив російські війська для анексії Криму в України, що призвело до широкомасштабних санкцій США та Європейського Союзу та спровокувало геополітичну кризу, яка з того часу переросла в найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.

Однак захоплення Епштейна путіним та росією не зникло. Водночас документи свідчать, що фінансист зовсім не розумів, хто насправді входить до оточення російського лідера і має на нього вплив. Файли свідчать про багаторічні намагання Епштейна домовитися про особисту зустріч із путіним, ім'я якого з'являється у файлах близько 1000 разів.

Зрештою, ці зусилля виявилися безрезультатними. За словами речника кремля Дмітрія Пєскова, путін ніколи не зустрічався з Епштейном. На сьогодні жодних доказів нема, що така зустріч відбулася.

Для встановлення контакту Епштейн використовував, зокрема, колишнього прем'єр-міністра Норвегії Торбйорна Ягланда та експрем'єра Ізраїлю Ехуда Барака. Він пропонував путіну ідеї щодо створення "російського біткоїна" та схеми залучення західних інвестицій. Також зазначається, що у травні 2013 року Епштейн нібито відхилив пропозицію зустрітися з путіним на форумі у Санкт-Петербурзі. Фінансист нібито вимагав кількагодинної приватної зустрічі, а не розмови на формальному заході.