США виводять усі війська із Сирії після понад 10 років військової присутності в країні – WSJ

Посадовці також заявили, що виведення американських військ не пов’язане з розгортанням США морських і повітряних сил на Близькому Сході для потенційних ударів по Ірану.

Сполучені Штати повертають понад 1000 солдатів із території Сирії, де адміністрація Дональда Трампа прагне зміцнити дипломатичні відносини з владою.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

За даними видання, на початку лютого американські військові відвели сили з форпосту Аль-Танф на кордонах Сирії, Йорданії та Іраку, а також залишили базу Аль-Шаддаді на північному сході Сирії. Обидва військові об'єкти передали під управління сил уряду. Як пише WSJ, решта американських військових покинуть Сирію протягом наступних двох місяців.

За словами американських посадовців, адміністрація Трампа вирішила, що військова присутність США в Сирії більше не є необхідністю. Сирійські демократичні сили (SDF), які з 2015 року за підтримки США боролись з ІДІЛ в Сирії, майже повністю розформувалися на тлі перемовин з урядом тимчасового президента Сирії Ахмеда аль-Шараа щодо інтеграції SDF в національну армію. У січні урядові війська Ахмеда аль-Шараа витіснили курдські збройні загони з Алеппо та захопили більшість курдських територій на півночі Сирії.