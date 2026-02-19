Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США виводять усі війська із Сирії після понад 10 років військової присутності в країні – WSJ

19 лютого 2026, 15:55
Фото: з вільних джерел
Посадовці також заявили, що виведення американських військ не пов’язане з розгортанням США морських і повітряних сил на Близькому Сході для потенційних ударів по Ірану.
Сполучені Штати повертають понад 1000 солдатів із території Сирії, де адміністрація Дональда Трампа прагне зміцнити дипломатичні відносини з владою.
 
Про це пише Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.
 
За даними видання, на початку лютого американські військові відвели сили з форпосту Аль-Танф на кордонах Сирії, Йорданії та Іраку, а також залишили базу Аль-Шаддаді на північному сході Сирії. Обидва військові об'єкти передали під управління сил уряду. Як пише WSJ, решта американських військових покинуть Сирію протягом наступних двох місяців. 
 
За словами американських посадовців, адміністрація Трампа вирішила, що військова присутність США в Сирії більше не є необхідністю. Сирійські демократичні сили (SDF), які з 2015 року за підтримки США боролись з ІДІЛ в Сирії, майже повністю розформувалися на тлі перемовин з урядом тимчасового президента Сирії Ахмеда аль-Шараа щодо інтеграції SDF в національну армію.  У січні урядові війська Ахмеда аль-Шараа витіснили курдські збройні загони з Алеппо та захопили більшість курдських територій на півночі Сирії.
 
Як пише WSJ, близький до адміністрації Трампа посадовець на умовах анонімності сказав, що США виводять війська, адже сили тимчасового сирійського президента взяли на себе ініціативу боротися з тероризмом в регіоні. За його словами, американські сили все ще зможуть реагувати на будь-які загрози, пов’язані з ІДІЛ.
 
Посадовці також заявили, що виведення американських військ не пов’язане з розгортанням США морських і повітряних сил на Близькому Сході для потенційних ударів по Ірану. Натомість адміністрація Трампа має на меті покращити дипломатичні відносини з тимчасовим президентом Ахмедом аль-Шараа, який очолив повстання проти диктатора Башара аль-Асада наприкінці 2024 року. 

 

Сиріявійна в Україніросія окупанти

