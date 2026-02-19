Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Північна Корея представила ракетні пускові установки, здатні нести ядерну зброю

19 лютого 2026, 16:53
Північна Корея представила ракетні пускові установки, здатні нести ядерну зброю
Сеул розташований менше ніж за 50 кілометрів від кордону, який розділяє Північну та Південну Корею.
Лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав церемонію представлення великокаліберних реактивних систем залпового вогню, здатних нести ядерні боєголовки. 
 
Про це повідомляє DW з посиланням на державні ЗМІ.
 
На церемонії Кім заявив, що нова 600-мм ракетна установка є унікальною та “підходить для спеціальної атаки, тобто для виконання стратегічної місії”.
 
Кім наполягав, що пускові установки є “стримуючим фактором проти ворогів", не називаючи своїх головних супротивників – Південної Кореї та Сполучених Штатів. Корейські сусіди технічно все ще перебувають у стані війни, хоча перемир'я діє з 1953 року.
 
Сеул розташований менше ніж за 50 кілометрів від кордону, який розділяє Північну та Південну Корею.
 
Коли ця зброя буде використана насправді, жодна сила не зможе розраховувати на Божий захист. Це справді чудова та приваблива зброя”, – сказав Кім.

 

КНДРвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється