Північна Корея представила ракетні пускові установки, здатні нести ядерну зброю

Лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав церемонію представлення великокаліберних реактивних систем залпового вогню, здатних нести ядерні боєголовки.

На церемонії Кім заявив, що нова 600-мм ракетна установка є унікальною та “підходить для спеціальної атаки, тобто для виконання стратегічної місії”.

Кім наполягав, що пускові установки є “стримуючим фактором проти ворогів", не називаючи своїх головних супротивників – Південної Кореї та Сполучених Штатів. Корейські сусіди технічно все ще перебувають у стані війни, хоча перемир'я діє з 1953 року.

Сеул розташований менше ніж за 50 кілометрів від кордону, який розділяє Північну та Південну Корею.

“Коли ця зброя буде використана насправді, жодна сила не зможе розраховувати на Божий захист. Це справді чудова та приваблива зброя”, – сказав Кім.