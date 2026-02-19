Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британська розвідка заявила що головною ціллю атак рф залишається енергетика України

19 лютого 2026, 13:39
У січні 2026 року росія застосувала проти України близько 4400 ударних БпЛА, що трохи менше, аніж 5100 у грудні – що пов’язують з несприятливою погодою.

Британська розвідка проаналізувала тенденції у повітряних атаках росії проти України у січні-лютому 2026 року та відзначає, що незмінною основною ціллю залишається енергетична інфраструктура.

Про це йдеться в аналітичному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 19 лютого.

У перші два тижні лютого інтенсивність застосування БпЛА знову зросла – в середньому до 190 штук на добу, тоді як у січні це було в середньому 140 на добу. З 28 січня по 2 лютого спостерігалась пауза в ударах по енергетичній інфраструктурі, якої дотримувалися обидві сторони. 

Відзначають, що основною ціллю російських ударів від жовтня 2025 року були і залишаються об’єкти енергетичної інфраструктури України – по таких цілях росія застосувала понад 20 тисяч ударних БпЛА та понад 300 крилатих ракет, системно намагаючись нищити об’єкти генерації та мережу передачі електроенергії. 

Також зауважили, що цієї зими росія набагато інтенсивніше використовує балістичні ракети, які можуть допомагати їй компенсувати проблеми із застосуванням крилатих ракет, що запускаються з Ту-95. 

"Будь-які паузи у застосуванні ракет дозволяють росії накопичити запаси для наступних ударів – пріоритетними цілями яких майже точно залишиться національна критична інфраструктура", – вважають аналітики Міноборони Британії. 

