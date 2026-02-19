Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський анонсував створення координаційного центру для підготовки енергетики до наступної зими

19 лютого 2026, 16:09
Зеленський анонсував створення координаційного центру для підготовки енергетики до наступної зими
План враховуватиме досвід українських міст, які змогли уникнути енергетичної кризи цієї зими.
Уряд готує план перебудови та оновлення енергетичного забезпечення міст до наступного опалювального сезону. 
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
За його словами, для кращої підготовки енергетики до наступної зими уряд готує змінену систему забезпечення громад енергетикою.
 
План враховуватиме досвід українських міст, які змогли уникнути енергетичної кризи цієї зими, та запроваджуватиме їхні напрацювання на державному рівні.
 
"Кожне українське місто, кожна громада, які не допустили цієї зими таких внутрішніх катастроф, що були, зокрема, у Києві, мають досвід, який може й повинен бути врахований у масштабі всієї України", — додав Зеленський.
 
Президент заявив, що уряд планує створити відповідний координаційний центр, який зможе врахувати цьогорічну ситуацію в енергетичній сфері та систематизувати різний досвід українських громад. 
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

