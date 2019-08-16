Труба: Мене хочуть прибрати з посади через справи проти Порошенка
"Є декілька "але": закон про ДБР розробляли депутати Порошенка, голосувала за нього вся фракція Порошенка, а він сам урочисто його підписав. Три роки тому Порошенко делегував своїх представників до складу конкурсної комісії, механізм роботи якої, нагадаю, визначили його депутати з БПП. Три роки ця комісія безперебійно працювала, і питань до неї в ексзидента не виникало", - повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у Telegram-каналі.
Він додав, що конкурсна комісія обирає не лише директора ДБР та його заступників, а ще близько 160 працівників ДБР керівної ланки та управління внутрішнього контролю. Проте призначення цих переможців у фракції не оскаржують.
Труба вбачає в таких діях команди Порошенка політичний мотив.
"Чи є логіка в цих діях? Звичайно — вона дуже "політична": оскільки Порошенко не може вплинути на мене для закриття 12 проваджень, учасником яких він є, значить потрібно знайти спосіб, щоб прибрати мене з посади. Хай ось такий дивний", - вважає директор ДБР.
Нагадаємо, що 13 серпня Печерський районний суд Києва дав дозвіл допитати Порошенка у Державному бюро розслідувань із застосуванням поліграфа.
12 серпня Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань.
Допит тривав дві години.
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".
Глава ДБР також пригрозив Порошенку допитом на детекторі брехні.
Водночас, Петро Порошенко заявив, що готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий".
Адвокат екс-президента Петра Порошенка Ігор Головань переконаний, що ажіотаж навколо поліграфа слідство використовує, щоб приховати, що в нього немає доказів у справах, де Порошенко проходить як свідок.
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