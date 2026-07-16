У білорусі масово перевіряють та ремонтують бомбосховища

Перевірки відбуваються на тлі мобілізаційних заходів та військових навчань, які тривають у країні.

У білорусі з початку 2026 року активізувалися роботи з інвентаризації, ремонту та модернізації захисних споруд цивільної оборони.

За даними видання, у лютому-квітні в білорусі провели масштабні інспекції бомбосховищ. За їх результатами було видано 66 приписів щодо усунення порушень, 11 посадовців притягнули до адміністративної відповідальності, а щодо 20 об'єктів внесли подання через неналежне утримання. Також повідомляється, що з початку року в країні відновили 43 захисні споруди. Перевірки та модернізація бомбосховищ відбуваються одночасно з мобілізаційними навчаннями. Зокрема, у червні Міністерство оборони білорусі провело навчання в Гродненській області, яка межує з Польщею та Литвою.