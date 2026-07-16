У білорусі масово перевіряють та ремонтують бомбосховища
16 липня 2026, 14:07
Фото: BILD
Перевірки відбуваються на тлі мобілізаційних заходів та військових навчань, які тривають у країні.
У білорусі з початку 2026 року активізувалися роботи з інвентаризації, ремонту та модернізації захисних споруд цивільної оборони.
Про це повідомляє об’єднання BELPOL.
За даними видання, у лютому-квітні в білорусі провели масштабні інспекції бомбосховищ. За їх результатами було видано 66 приписів щодо усунення порушень, 11 посадовців притягнули до адміністративної відповідальності, а щодо 20 об'єктів внесли подання через неналежне утримання. Також повідомляється, що з початку року в країні відновили 43 захисні споруди. Перевірки та модернізація бомбосховищ відбуваються одночасно з мобілізаційними навчаннями. Зокрема, у червні Міністерство оборони білорусі провело навчання в Гродненській області, яка межує з Польщею та Литвою.
Під час навчань відпрацьовували оповіщення та мобілізацію громадян, залучення транспорту, а також проводили контрольну явку та звірку облікових даних військовозобов'язаних. За інформацією білоруських медіа, до заходів планували залучити близько двох тисяч резервістів.
У відкритих джерелах такі дії розглядають як елементи ширшої кампанії з підвищення мобілізаційної готовності країни та перевірки системи цивільного захисту. Водночас низка медіа повідомляє про посилення тиску кремля на Мінськ. За даними джерел The Wall Street Journal, путін нібито наполягає на більш активній участі білорусі у війні проти України та прагне використати білоруську територію для розширення військових операцій.
Однак прямих підтверджень того, що масштабна перевірка бомбосховищ була розпочата саме після вимоги кремля приєднатися до війни, наразі немає. Доступні публікації пов'язують ці заходи насамперед із загальним посиленням оборонної та мобілізаційної підготовки білорусі.