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НАТО посилить захист Балтійського моря через загрози з боку рф

16 липня 2026, 14:55
НАТО посилить захист Балтійського моря через загрози з боку рф
Фото: з вільного доступу
Особливу увагу союзники приділяють діяльності так званого тіньового флоту рф.

Країни НАТО, зокрема Німеччина, планують посилити захист Балтійського моря, критичної інфраструктури та важливих маршрутів постачання через гібридні загрози з боку росії. 

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Фінляндії. 

"Ми не дозволимо Москві перетворювати критичну інфраструктуру на мішень і наражати на небезпеку шляхи постачання, зокрема через занедбаний тіньовий флот. Саме тому ми, як партнери по НАТО, й надалі посилюватимемо місію Baltic Sentry", – заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який 15-16 липня перебуває з візитом у Фінляндії.
 
У центрі його переговорів у Гельсінкі – підтримка України, гібридні загрози з боку росії, безпека Балтійського моря та співпраця Німеччини і Фінляндії в межах ЄС і НАТО.
 
"Безпека Європи сьогодні захищається не лише в Україні. Вона вирішується на фінсько-російському кордоні, у Балтійському морі та на європейських виборах – усюди, де росія намагається здійснювати шкідливий вплив і розколювати наші суспільства", – наголосив глава німецького МЗС.
 
Як зазначили у відомстві, росія використовує широкий спектр гібридних інструментів, серед яких диверсії, кібератаки, дезінформація, глушіння GPS та атаки на критичну інфраструктуру. Тривалі перешкоди для супутникової навігації в Балтійському регіоні та інциденти поблизу фінського кордону, за оцінкою Берліна, безпосередньо впливають на територію НАТО та ЄС.
 
Під час візиту Вадефуль має відвідати фінсько-російський прикордонний пункт Ваалімаа, закритий для пасажирського руху з 2023 року, а також ознайомитися з роботою фінської системи цивільного захисту та підготовки резервістів. Окрему увагу під час поїздки приділено морській безпеці. На борту фінського патрульного корабля Turva Вадефуль ознайомиться із завданнями прикордонної служби та заходами захисту критичної інфраструктури в Балтійському морі.
 
Вадефуль також проведе переговори з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен щодо підтримки України та подальшого зміцнення європейської безпеки.
НАТОвійна в Україніросія окупанти

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