Діра в російському бюджеті стрімко зростає через війну з Україною – Reuters

Дефіцит бюджету росії може перевищити прогноз більш ніж на 1 трлн рублів.

Видатки та дефіцит федерального бюджету росії у 2026 році можуть перевищити офіційно затверджені показники більш ніж на 1 трлн рублів (близько 12,85 млрд доларів).

Про це свідчать дані урядового бюджетного порталу рф, які проаналізувало агентство Reuters.

За інформацією видання, першоджерело не пояснює причин збільшення видатків. Водночас Reuters припускає, що це може бути пов'язано зі зростанням фінансування війни проти України. Згідно з прогнозом, федеральні видатки росії у 2026 році становитимуть 45,11 трлн рублів, тоді як чинний закон про бюджет передбачає 44,07 трлн рублів. При цьому прогноз доходів залишається незмінним – 40,28 трлн рублів.