Діра в російському бюджеті стрімко зростає через війну з Україною – Reuters
16 липня 2026, 13:13
Фото: Reuters
Дефіцит бюджету росії може перевищити прогноз більш ніж на 1 трлн рублів.
Видатки та дефіцит федерального бюджету росії у 2026 році можуть перевищити офіційно затверджені показники більш ніж на 1 трлн рублів (близько 12,85 млрд доларів).
Про це свідчать дані урядового бюджетного порталу рф, які проаналізувало агентство Reuters.
За інформацією видання, першоджерело не пояснює причин збільшення видатків. Водночас Reuters припускає, що це може бути пов'язано зі зростанням фінансування війни проти України. Згідно з прогнозом, федеральні видатки росії у 2026 році становитимуть 45,11 трлн рублів, тоді як чинний закон про бюджет передбачає 44,07 трлн рублів. При цьому прогноз доходів залишається незмінним – 40,28 трлн рублів.
За таких показників очікуваний дефіцит бюджету сягне 4,83 трлн рублів, що перевищує закладені в бюджеті 3,79 трлн рублів. У Reuters також нагадали, що у 2025 році дефіцит федерального бюджету росії майже вп'ятеро перевищив офіційний прогноз і досяг 5,7 трлн рублів, або 2,6% ВВП – найвищого рівня з часу пандемії COVID-19.
За даними Міністерства фінансів рф, у першому півріччі 2026 року дефіцит бюджету становив 5,73 трлн рублів, або 2,5% ВВП, що у 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Міністр фінансів росії Антон Силуанов заявив, що дефіцит бюджету "дещо" перевищить офіційний показник, однак, за його словами, це не потребуватиме істотного збільшення внутрішніх запозичень. Водночас Мінфін рф відклав досягнення нульового первинного дефіциту бюджету до 2029 року.