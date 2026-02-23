У Київ із першим візитом приїхав маршалок Сейму Польщі

До Києва із першим візитом приїхав маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий.

"Радий вітати у Києві Маршалка Сейму Республіки Польща Влодзімєжа Чажастого", – йдеться у дописі.

Стефанчук зазначив, що це перший візит Чажастого до столиці України — і символічний крок у зміцненні українсько-польського діалогу.

"Попереду — зустрічі та змістовні розмови", – повідомив голова ВРУ.