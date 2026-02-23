У Київ із першим візитом приїхав маршалок Сейму Польщі
23 лютого 2026, 10:31
Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook
Його зустрів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
До Києва із першим візитом приїхав маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий.
Про це у Facebook написав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який зустрів польського політика на київському вокзалі.
"Радий вітати у Києві Маршалка Сейму Республіки Польща Влодзімєжа Чажастого", – йдеться у дописі.
Стефанчук зазначив, що це перший візит Чажастого до столиці України — і символічний крок у зміцненні українсько-польського діалогу.
"Попереду — зустрічі та змістовні розмови", – повідомив голова ВРУ.