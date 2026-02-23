Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В ISW назвали нові пріоритетні цілі для ракетних атак рф

23 лютого 2026, 10:05
В ISW назвали нові пріоритетні цілі для ракетних атак рф
Фото: Reuters
Аналітики ISW зазначають, що під час однієї з останніх атак росія, ймовірно, змістила акцент із руйнування енергосистеми України на удари по логістиці - зокрема залізничній та водній інфраструктурі.
Російські війська під час масованої комбінованої атаки в ніч з 21 на 22 лютого могли змінити пріоритетні цілі ударів - з енергетичної інфраструктури на водну та залізничну.
 
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
 
За даними Повітряних сил ЗСУ, упродовж ночі росія випустила по Україні 347 ракет і безпілотників.
 
Зокрема, ворог застосував:
  • 297 ударних дронів різних типів, серед яких близько 200 - "Шахеди";
  • 50 ракет, включаючи гіперзвукові "Циркони", балістичні "Іскандер-М/С-400", крилаті "Х-101", "Іскандер-К" та "Х-59/69".
 
Українська ППО збила 274 безпілотники та 33 ракети. Зокрема, було знищено майже всі ракети типу "Х-101", а також усі "Іскандер-К" і "Х-59/69".
 
Аналітики ISW зазначають, що під час цієї атаки росія, ймовірно, змістила акцент із руйнування енергосистеми України на удари по логістиці - зокрема залізничній та водній інфраструктурі. Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що основними цілями стали об’єкти логістики, зокрема залізниці та системи водопостачання. Водночас аналітики наголошують, що рф може й надалі комбінувати такі удари зі спробами виснаження енергетичної інфраструктури. ISW вважають, що зміна цілей атак може свідчити про адаптацію російської стратегії після спроб масованими ударами знищити українську енергетику взимку.
 
Водночас експерти підкреслюють: росія, ймовірно, продовжить завдавати ударів по енергосистемі, поєднуючи їх з атаками на логістичні та критично важливі об’єкти.

 

Кремльвійна в Україніросія окупанти

