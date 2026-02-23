Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп активно обирає собі наступника на вибори 2028 року – Axios

23 лютого 2026, 09:53
Трамп активно обирає собі наступника на вибори 2028 року – Axios
Трамп все частіше піднімає це питання в розмові з радниками.
Президент США Дональд Трамп готує собі наступника на вибори в 2028 році і все активніше обговорює це питання з радниками.
 
Про це пише Axios.
 
Так, Трамп все частіше ніби між іншим ставить питання про те, хто повинен очолити список кандидатів від Республіканської партії на пост президента в 2028 році. При цьому Трамп вважає, що найкращими кандидатами на цю посаду є віцепрезидент Джей Ді Венс і радник з національної безпеки Марко Рубіо.
 
Як зазначає видання, Трамп віддає перевагу Венсу, проте помітно і все частіше хвалить Рубіо, публічно і приватно.
 
"Венс-Рубіо – це ідеальний тандем президента" на 2028 рік - і щоб було ясно, Венс на чолі", – сказав радник Трампа, якого президент нещодавно попросив поділитися думкою про кандидатів.
 
У Венса є політичні радники, які, якщо він буде балотуватися, як очікується, складуть основу президентської кампанії 2028 року. У Рубіо такої інфраструктури немає – і він чітко дав зрозуміти, що його влаштовує кандидатура Венса. За даними джерел, Рубіо повідомив про це Венсу особисто. Минулого року Трамп чітко дав зрозуміти, що Венс "швидше за все" є його ймовірним наступником, тому що, "за справедливістю, він віцепрезидент". Але Трамп додав, що воліє, щоб Рубіо "об'єднався з Джей Ді" у виборчому бюлетені.
 
Водночас джерела зазначають, що Рубіо буде важко перейти зі своїх високих посад на посаду віце-президента. Трамп це знає, і деякі радники припускають, що одна з причин, через яку він постійно просуває Рубіо, – це бажання схилити його до співпраці з Венсом.
 
Радники кажуть, що Трамп не буде повністю визначати наступника, тому що хоче, щоб його команда думала про свої нинішні посади, і він не хоче виглядати так, ніби втрачає владу.
